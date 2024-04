Polizei Hagen

POL-HA: SEK-Einsatz - Hagener Staatsanwaltschaft und Kripo durchsuchen Wohnhaus

Hagen-Haspe (ots)

Am Freitag, 12.04.2024, kam es zu einem geplanten Durchsuchungseinsatz in der Straße Im Lonscheid. Hintergrund war ein laufendes Ermittlungsverfahren der Hagener Staatsanwaltschaft. Gegen 6 Uhr sicherten SEK-Beamte das Wohnhaus, welches die Kriminalpolizei kurz darauf durchsuchte. Dort trafen die Polizisten zunächst auf einen 22-Jährigen, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen. Auch ein weiterer 22-Jähriger musste die Fahnder in das Präsidium zur Vernehmung begleiten. Die Kriminalbeamten stellten während des Einsatzes zwei Schlagringe sicher. Die Ermittlungen dauern an. (hir)

