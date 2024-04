POL-HA: Unbekannte werfen brennenden Benzinkanister in Pool auf Emst

Hagen-Mittelstadt (ots) - Bereits am 29.11.2023 berichtete die Hagener Polizei von einer gefährlichen Körperverletzung an der Volmegalerie. Ein 26-Jähriger wurde am 28.11.2023 aus einer Gruppe männlicher Tatverdächtiger heraus angesprochen und zunächst belästigt. Durch den Haupttäter erhielt er von hinten einen Schlag mit einem harten Gegenstand seitlich gegen ...

mehr