Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Landesstraße 194- rund 20.000 Euro Blechschaden (24.12.2023)

Engen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, ist es auf der Landesstraße 194 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro entstanden ist. Ein 21-jähriger Autofahrer war auf der L 194 aus Richtung Immensitz kommend nach Engen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen BMW M2 und kam ins Schleudern. Hierbei prallte der Wagen gegen einen Bordstein und schleuderte auf den am Hang liegenden Grünstreifen, wo demolierte BMW stehen blieb. Der 21-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit, weshalb er abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell