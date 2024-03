Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Am Dienstag, dem 26.03.2023 kam es zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Darmstadt. Der weiße BMW des Geschädigten parkte am Fahrbahnrand der Schepp Allee auf Höhe der Hausnummer 6. Der unbekannte Täter kollidierte mutmaßlich beim Vorbeifahren seitlich mit dem parkenden Fahrzeug. Daraufhin verließ der Täter den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstanden Schäden in Höhe von etwa 4.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Berichtersattung: Meiß, PK (2.Polizeirevier) DGL: Romig, PHK (1.Polizeirevier)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell