POL-DA: Lampertheim: Nach Fahrstreifenwechsel auf A 67 geflüchtet/20-Jähriger prallt mit Auto in Leitplanke

Rüsselsheim (ots) - Mindestens vier Gartenhütten einer Kleingartenanlage im Igelweg gerieten in der Nacht zum Donnerstag (28.03.), in der Zeit zwischen 16.30 und 8.30 Uhr, in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Täter das Gelände und öffneten die Gartenhäuser gewaltsam. Unter anderem erbeuteten die Unbekannten Gartengeräte und ...

