Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Kutscher verliert Kontrolle/37-Jähriger verletzt

Oberzent (ots)

Ein 37 Jahre alter Kutscher war am Donnerstag (28.03.), gegen 11.45 Uhr, mit seiner Kutsche, die von zwei Pferden gezogen wurde, auf einem Waldweg zwischen Hetzbach und der Gaststätte "Reußenkreuz" unterwegs. Im Bereich einer Kurve verlor der 37-Jährige die Kontrolle über sein Gespann und stieß gegen einen Baum. Der Mann verletzte sich hierbei und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Kutsche entstand nach erster Schätzung ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Eines der beiden Pferde, die nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt wurden, "verließ" die Unfallstelle und machte sich zunächst alleine auf den Heimweg. Das Tier konnte später auf der Strecke wohlbehalten angetroffen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell