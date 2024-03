Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Nach Diebstählen aus Fahrzeugen/Verdächtige festgenommen-Kripo sucht weitere Geschädigte

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (28.03.), gegen 3.00 Uhr, wurden zwei 18 Jahre alte Männer dabei ertappt, als sie in der Vinsonstraße auf einem Grundstück durch mehrfaches Ziehen prüften, ob die Türen zweier Fahrzeuge verschlossen waren. Anwohner verständigten daraufhin die Polizei, die das Duo im Rahmen der anschließenden Fahndung vorläufig festnehmen konnte. Bei ihnen fanden die Beamten eine Outdoor-Jacke, in der sich noch Bargeld befand, eine Sofortbildkamera sowie mehrere Sonnenbrillen. Die Polizei vermutet, dass die Gegenstände aus vorangegangenen Taten stammen dürften. Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) bittet für den weiteren Fortgang der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise und bittet in diesem Zusammenhang insbesondere etwaige weitere Geschädigte sich unbedingt mit den Beamten unter der den Telefonnummer 06142/696-428 oder 06142/696-479 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell