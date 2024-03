POL-DA: Reinheim: Polizei stellt Faltpedelec sicher/50 "Sachen" ohne in die Pedale zu treten

Heppenheim (ots) - Am Dienstag (26.03.) kam es gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Centers in der Tiergartenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug stieß hierbei gegen einen geparkten weißen Opel Astra Sports Tourer, der dadurch an der Heckstoßstange beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden dürfte im vierstelligen ...

