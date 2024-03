Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kleingartenanlage im Visier Krimineller/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Mindestens vier Gartenhütten einer Kleingartenanlage im Igelweg gerieten in der Nacht zum Donnerstag (28.03.), in der Zeit zwischen 16.30 und 8.30 Uhr, in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Täter das Gelände und öffneten die Gartenhäuser gewaltsam. Unter anderem erbeuteten die Unbekannten Gartengeräte und Werkzeuge.

Die Polizei Mörfelden-Walldorf (Kommissariat 41) ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen besonders schwerem Diebstahl eingeleitet. Zeugenhinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell