POL-DA: Mühltal: Mann nach Brand verstorben

Am Karfreitag (29.03.) kam es gegen 01.05 Uhr in der Mühlstraße im Ortsteil Nieder-Beerbach zu einem Brand in einem Anbau eines Mehrfamilienhauses. Im Zuge der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr dort eine männliche Person leblos auffinden. Es handelt sich dabei um den alleinigen Bewohner des Anbaus. Eine sofortige Reanimation blieb erfolglos. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen.

