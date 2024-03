Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht in der Neuen Bahnhofstraße St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

In der Nacht vom 25.03.2024 auf den 26.03.2024, kam es in der Neuen Bahnhofstraße in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der sieben Begrenzungspfosten beschädigt wurden, welche rechtsseitig auf dem Gehweg aufgestellt sind. Der Schaden wurde vermutlich durch ein größeres Kraftfahrzeug (Bus oder Lkw) beim Rechtsabbiegen in die Wollbachstraße verursacht. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

