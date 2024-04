Polizei Hagen

POL-HA: Hühnerdiebstahl in Boele - Zehn Tiere gestohlen

Hagen-Boele (ots)

Unbekannte stahlen zwischen Mittwoch und Donnerstag, 11.04.2024, zehn Hühner aus dem Gehege eines 43-jährigen Besitzers in der Malkmestraße. Vermutlich schlugen die Täter in den Abendstunden zu. Am Mittwochnachmittag hielten sich die Tiere noch in ihrem Freilaufgehege aus. Da der Auslauf durch einen Maschendraht gesichert ist, wird ein Raubtiereinfall ausgeschlossen. Die Hühner können einen Verkaufswert von zirka 150 Euro erzielen. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (ric)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell