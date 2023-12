Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch ins Straßenverkehrsamt/ Wohnwagen aufgebrochen/ Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in das Straßenverkehrsamt an der Griesenbraucker Straße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster, bra-chen mehrere Schränke auf und durchsuchten sie. Erfolglos bearbeiteten sie einen schweren Tresor. Die Täter verschwanden mit diversen Dienststempeln, Aufnähern für Dienstkleidung, diversen ausgestellten internationalen Führerscheine sowie Kassenkarten für einen Automaten. Die Polizei sicherte Spuren. Es entstand erheb-licher Sachschaden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 9199-0.

An der Fliednerstraße wurde in den zurückliegenden sieben Tagen Seiten- und Dachfenster eines Wohnwagens aufgebrochen. Am Dienstag um 9.20 Uhr bemerk-te eine Zeugin die Schäden und informierte die Polizei. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich bei der Aufnahme der Anzeige durch die Polizei nicht feststellen. Aller-dings ist durch das geöffnete Dachfenster Wasser in einen Flachbildschirm gelau-fen.

Taschendiebe haben am Dienstag wieder in der Innenstadt zugegriffen. Eine 80-jährige Hemeranerin kaufte und bezahlte gegen 15.15 Uhr Ware in einem Geschäft an der Wermingser Straße. Danach steckte sie ihre Geldbörse in die Handtasche und zog den Reißverschluss fast zu. Sie ging weiter über die Straße und schaute sich in einem Modediscounter um. Ihre Handtasche hing dabei in ihrer Armbeuge. Als sie an der Kasse etwas bezahlen wollte, stellte sie fest, dass der Reißverschluss zur Hälfte aufstand und die Geldbörse weg war. Sie konnte sich nur noch erinnern, dass ihr eine Frau relativ nah gekommen war. Zwischen 14 und 15.30 Uhr wurde einer 34-jährigen Nachrodt-Wiblingwerderin die Geldbörse gestohlen. Sie war mit dem Bus zum Stadtbahnhof gefahren und von dort in die Innenstadt gegangen. Dort bummelte sie auch über den Weihnachtsmarkt. Gegen 15.30 Uhr bemerkte sie, dass ihre Geldbörse aus der Außentasche ihres Rucksackes verschwunden war. Gegen 12.15 Uhr wurde einer 30-jährige Hemeranerin in einem Supermarkt an der Mendener Straße das Handy gestohlen. Vor der Kasse legte sie Handy und Geld-börse kurz in den Einkaufswagen, um eine Tüte aus dem Regal zu holen. In diesem Moment muss ihr ein Unbekannter das Google Picel 7 Pro aus dem Wagen gestoh-len haben. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die warnt immer wieder vor Taschendieben, die in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Kunden dort Wertsachen dicht am Körper tragen - beispielsweise in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Dasselbe gilt auf Weihnachtsmärkten und überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten. Dass die Täter mit einer erbeuteten Bankkarte direkt zum nächsten Geldautomaten gehen, ist nichts Ungewöhnliches - insbesondere dann, wenn die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt wurde oder die Täter irgendwelche Zahlenkombinationen finden, die auf eine "versteckte" Geheimzahl hindeuten. Wem die Karte abhandengekommen ist, der sollte schnell reagieren und Bank und Polizei informieren, um alle Möglichkeiten zu versperren, die Karte unberechtigt einzusetzen. (cris)

