Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbrüche

Schalksmühle (ots)

Unbekannte sind am Dienstag zwischen 13 und 18.05 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Harrenscheid eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam mehrere Türen, durchwühlten zwei Wohnungen und entwendeten Uhren und Schmuck. Hinweise bitte an die Polizei in Halver, Telefon 02353/9199-0.

Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell