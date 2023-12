Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen PKW aus Autohaus

Kierspe (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten am späten Montagabend einen schwarzen Nissan Navara aus einem Autohaus an der Hauptstraße. Das Fahrzeug wurde oder wird mit dem ebenfalls gestohlenen Kennzeichen ME-ML314 geführt. Die Tat wurde videografiert. Auf den Aufnahmen ist erkennbar, wie zwei Täter um 22.52 Uhr den Tatort wieder in Richtung Kierspe verlassen. Beide waren männlich, 180-190 bzw. 190-200 cm groß, trugen dunkle Hosen und auffällig gelbe (Arbeiter-)Jacken. Wer kann Angaben zum Verbleib des PKW machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen am Autohaus gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell