Halver (ots) - Zum dritten Male innerhalb weniger Tage haben am Montag Taschendiebe in einem Discounter an der Bahnhofstraße zugegriffen. Diesmal traf es eine 86-jährige Halveranerin. Als sie gegen 11 Uhr den Laden betrat, steckte ihr Portemonnaie noch in der Tasche ihres Rollators. Während des Einkaufs war ihr nichts Verdächtiges aufgefallen. Erst an der Kasse suchte sie vergeblich nach dem Portemonnaie. Ihr erster Weg führte sie zu ihrer Bank. Wie sich herausstellte, ...

