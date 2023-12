Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer schmeißt Fernseher aus dem 3. Stock

Meinerzhagen (ots)

Ein Lüdenscheider (38) randalierte gestern Vormittag, kurz vor 8 Uhr, in einer Wohnung an der Derschlager Straße. Im Verlaufe dessen packte er sich einen Bildröhrenfernseher des Bewohners und warf ihn vor den Augen diverser Zeugen aus dem 3. Stock. Der Fernseher zerschellte auf den Pflastersteinen der Fußgängerzone. Verletzt wurde niemand. Der stark alkoholisierte Mann verhielt sich auch gegenüber den angerückten Polizisten hochaggressiv und musste schließlich überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Dort schlief er seinen mit über 2 Promille nicht unerheblichen Rausch aus. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. (dill)

