POL-HA: Sachbeschädigung an Hagener Gymnasium - Verstopftes Waschbecken verursacht Wasserschaden

Hagen-Altenhagen (ots)

Bislang Unbekannte verursachten durch das Verstopfen eines Waschbeckens in dem Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag (11.04.2024) und Freitagmorgen einen Wasserschaden in dem Gebäude der Hildegardis-Schule. Ein Mitarbeiter der Schule in der Zehlendorfer Straße alarmierte die Polizei am Freitagmorgen. Er sagte den Beamten, dass er beim Betreten des Gebäudes, gegen 07.00 Uhr, auf den Wasserschaden aufmerksam wurde. Ursächlich dafür war ein mutwillig verstopftes Waschbecken mit aufgedrehtem Wasserhahn im dritten Obergeschoss der Schule. Der Schulleiter des Gymnasiums hatte das Gebäude am Vorabend, gegen 18.00 Uhr, als letzte Person verlassen. Ersten Ermittlungen der Polizeibeamten zufolge könnte es einen Zusammenhang zwischen der Sachbeschädigung und dem letzten Schultag der angehenden Abiturientinnen und Abiturienten der Schule geben, an dem traditionell ein sogenannter "Abistreich" durchgeführt wird. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein und übergaben die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei. (sen)

