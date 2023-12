Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einsetzender Schneefall sorgt für Glätteunfälle

Ludwigslust-Parchim (ots)

Nach einsetzendem Schneefall am Dienstagmorgen registrierte die Polizei auf den Straßen im Landkreis Ludwigslust-Parchim bis zum Mittag 7 Glätteunfälle. Dabei wurde ein 46-jähriger Autofahrer leichtverletzt, als er auf der B 104 bei Brüel mit seinem PKW von der Fahrbahn abkam und in den Graben rutschte. Der Fahrzeugführer wurde vor Ort medizinisch behandelt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Bei Groß Bengerdorf kam ein weiteres Fahrzeug von der Fahrbahn ab und landete auf einer Wiese. Hier blieb es bei etwa 2.500 Euro Sachschaden. Auf der BAB 24 hinter der Anschlussstelle Parchim in Fahrtrichtung Hamburg kam ebenfalls ein PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der Außenschutzplanke. Der Gesamtschaden liegt dabei bei etwa 2.000 Euro. Weitere glättebedingte Unfälle mit Sachschäden wurden unter anderem in Zülow, Boizenburg und Banzkow gemeldet.

Angesichts der Wetterlage appelliert die Polizei weiterhin an alle Verkehrsteilnehmer, sich umsichtig und der Witterung angepasst im Straßenverkehr zu bewegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell