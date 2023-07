Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nachts unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.07.2023 wurde auf der Tank- und Rastanlage Dannstadt-West auf der BAB 61 eine Verkehrskontrolle durch Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim durchgeführt. Der 29-Jährige Fahrzeugführer war mit seinem Fiat Ducato in Richtung Speyer unterwegs gewesen. Bei dem in Ludwigshafen wohnhafte Fahrzeugführer wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, weshalb dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Weiter kommt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzu.

