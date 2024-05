Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallfahrer hinterlässt Zettel mit falschen Angaben

Brakel (ots)

Zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz am Bahnhof in Brakel sucht die Polizei Zeugen. Zwar hatte der unbekannte Verursacher einen Zettel an dem beschädigten Auto hinterlassen, darauf aber falsche Angaben gemacht.

Der Unfall ereignete sich bereits am Montag, 8. April. Eine 62-Jährige hatte um 8.10 Uhr ihren roten VW Golf auf dem Parkplatz am Bahnhof Brakel abgestellt. Als sie gegen 13 Uhr wieder zurückkam, bemerkte sie an der hinteren linken Ecke frische Kratzer und Lackschäden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.500 Euro.

An ihrem Scheibenwischer hing eine Notiz vom vermeintlichen Unfallverursacher. Darauf hatte er handschriftlich unter anderem ein Kennzeichen angegeben. Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben allerdings, dass das genannte Fahrzeug nicht als Verursacher in Betracht kommt und der Zettelschreiber offenbar absichtlich falsche Angaben gemacht hat.

Daher werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie sollen sich mit der Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 in Verbindung setzen. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell