POL-HX: 15-Jährige aus Dalhausen vermisst

Seit Donnerstag, 2. Mai, wird die 15-jährige Alea K. aus Beverungen-Dalhausen vermisst. Sie befand sich um 20.15 Uhr noch in ihrem Elternhaus, wenig später hat sie unbemerkt das Haus in unbekannte Richtung verlassen. Sie ist 1,73 Meter groß und schlank, bekleidet vermutlich mit einer schwarzen Jacke.

Eine Suche an bekannten Aufenthaltsorten, zum Beispiel in Hofgeismar, Boffzen oder Kassel blieb bisher ergebnislos. Die Vermisste wirkt zunächst altersentsprechend, ist in der geistigen Entwicklung allerdings auf dem Stand eines Grundschulkindes. Sie hat eine Vorliebe für Pferde.

Eine Foto der Vermissten ist veröffentlicht im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/134587

Wer kann Angaben zu Ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

