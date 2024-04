Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall mit Totalschaden (15.04.2024)

Rottweil (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von über 21.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr auf der Kreuzung Königstraße/ Hölderlinstraße. Ein 23-jähriger Fahrer eines VW Golf war auf der Hölderlinstraße von der Mittelstadtstraße herkommend in Richtung Königstraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Königstraße prallte der junge Mann mit einem vorfahrtsberechtigten Linienbus eines 57-Jährigen zusammen, der auf der Königstraße in Richtung Tuttlinger Straße fuhr. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der VW, an dem ein Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den am Bus entstandenen Schaden auf etwa 20.000 Euro.

