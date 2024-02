Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, L 440, Lkr. Tuttlingen) Kollision mit einem Traktor fordert 16.000 Euro Schaden

Neuhausen ob Eck, L 440, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 16.000 Euro Sachschaden an einem Traktor und an einem Ford S-Max hat ein Unfall gefordert, der sich am Dienstagnachmittag an einer Kreuzung eines landwirtschaftlichen Weges mit der Landesstraße 440 bei Neuhausen ob Eck ereignet hat. Kurz vor 15 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem Traktor der Marke Massey Ferguson auf einem landwirtschaftlichen Weg von Wehstetten kommend in Richtung Neuhausen ob Eck und wollte bei Neuhausen auf die L 440 abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Ford S-Max, dessen 56-jähriger Fahrer auf der L 440 von Neuhausen in Richtung Ederstetten fuhr. Bei der Kollision entstand am Ford wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Traktor wurde mit rund 6.000 Euro beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell