POL-HSK: Neuer Bezirksdienstbeamter

Meschede

Seit Anfang Dezember ist Polizeioberkommissar Frank Pawlack als Bezirksdienstbeamter auf den Straßen in und um Meschede unterwegs. Er löste seinen Vorgänger Christian Pantel ab, der seitdem neuer Ansprechpartner als Bezirksdienstbeamter in Arnsberg ist. Nach seiner Ausbildung versah Frank Pawlack Dienst bei der Hundertschaft in Wuppertal und Düsseldorf. Anschließend machte er Station bei der Autobahnpolizei in Kamen und Arnsberg. 1999 wechselte er zur Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, wo er für 20 Jahre bei der Polizeiwache in Arnsberg tätig war. 2019 entschied sich Frank Pawlack zum Verkehrsdienst zu wechseln, wo er unter anderem Polizeimotorrad fuhr. Sein Betreuungsgebiet als Bezirksdienstbeamter umfasst Meschede, Eversberg, Wehrstapel, Heinrichsthal, Blüggelscheidt, Mosebolle, Klause, Schederberge, Löttmaringhausen, Heggen, Beringhausen, Löllinghausen und Baldeborn. Als neuer Bezirksdienstbeamter ist Frank Pawlack der Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger seines Bezirkes. Er wird ihnen bei polizeilichen Fragen und Problemen helfend zur Seite stehen, sowie gemeinsame Lösungen finden. Frank Pawlack: "Die neue Aufgabe als Bezirksdienstbeamter ist insofern reizvoll für mich, dass ich überwiegend positive Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürger führen darf. In meiner früheren, langjährigen Tätigkeit im Streifendienst gehörte es zur Natur der Sache, hauptsächlich zu negativen Einsatzanlässen, wie beispielsweise Einbrüchen oder Verkehrsunfällen gerufen zu werden. Ich darf jetzt eine ganz neue Facette des Polizeiberufs kennenlernen. Da freue ich mich sehr drauf!"

