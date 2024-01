Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Verletzten

Schmallenberg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei Gellinghausen. Ein 18jähriger Mann aus Bestwig war auf der L776 mit seinem Pkw vom Rimberg kommend in Richtung Gellinghausen unterwegs. Sein Fahrzeug geriet auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw eines 56jährigen Mannes aus Schmallenberg zusammen. Eine 59jährige Frau aus Herscheid konnte als weitere Autofahrerin dem Geschehen nicht mehr ausweichen und kollidierte ebenfalls mit einem der beteiligten Fahrzeuge. Der 18-Jährige zog sich durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die anderen Beteiligten wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es stellenweise zu Straßensperrungen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis