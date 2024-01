Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Unfallbeteiligten

Brilon (ots)

In Brilon kam es am Donnerstag, 11.01.2024 gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Auf dem Parkplatz im Bereich des Krankenhauses auf der Straße "Am Schönschede" parkte eine 65jährige Frau aus Marsberg mit ihrem Auto aus einer Parklücke aus. Dabei berührte sie ein nebenan abgestelltes Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen benachrichtigte die Verursacherin die Polizei. Noch während des Telefonats kehrte offenbar der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs zurück und fuhr weg. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der betreffende Pkw an der rechten Fahrzeugseite Beschädigungen davongetragen hat. Der Geschädigte oder andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

