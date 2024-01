POL-HSK: Angekündigte Demonstration der Landwirte in Hallenberg und Winterberg

Arnsberg (ots) - Am 30. Dezember 2023 gegen 19:10 Uhr befuhr ein Radfahrer einen Fahrradweg an der L 735 in Richtung Rumbeck. Als ihm ein Auto entgegen kam bemerkte er, dass ein Böller aus dem Fahrzeug geworfen wurde, welcher kurze Zeit später explodierte. Durch den Knall erschrak der Hund des 55-jährigen Radfahrers, welcher durch den Arnsberger an der Leine geführt wurde. Durch das plötzliche Ziehen an der Leine kam der Mann zu Fall und verletzte sich leicht. Ohne eine ...

