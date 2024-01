Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Sundern (ots)

In Sundern kam es am Freitag im Bereich der Settmeckestraße zu einem Verkehrsunfall. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes beschädigte gegen 21:50 Uhr ein Pkw ein anderes abgestelltes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde bei der Polizei angezeigt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen Kleinwagen mit dem Kennzeichenfragment "HSK-B". Dieses Fahrzeug könnte aufgrund von Schneeglätte gegen das beschädigte Fahrzeug gerutscht sein. Es gibt Hinweise auf zwei jüngere Männer, die mit dem betreffenden Pkw zur Unfallzeit auf dem Parkplatz unterwegs gewesen sind. Das gesuchte Auto dürfte eine Beschädigung an der vorderen rechten Fahrzeugfront davongetragen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

