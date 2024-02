Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Beim Ausparken Roller-Fahrer übersehen - 76-Jähriger schwer verletzt

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 76-jähriger Roller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Dienstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, im Bereich der Rielasinger Straße 180 ereignet hat. Dort war ein 28-jähriger Fahrer eines Alfa Romeos im Begriff, vom Fahrbahnrand auf die Rielasinger Straße auszuparken. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 76-jährigen Roller-Fahrer, der sich mit einem Kleinkraftrad-Roller der Marke Piaggio von hinten dem ausparkenden Auto genähert hatte. Bei einem folgenden Sturz zog sich der Roller-Fahrer schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Singener Klinik gebracht werden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

