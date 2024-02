Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Aussteigender Autofahrer und Radfahrerin in der Schwaketenstraße zusammengestoßen - Bikerin nach Sturz leicht verletzt

Konstanz (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem aussteigenden Autofahrer ist es am Dienstagabend, gegen 21.45 Uhr, im Bereich eines Parkplatzes mit angrenzendem Radfahrweg auf der Schwaketenstraße Höhe Gebäude Nr. 92 gekommen, wobei die Bikerin sich nach einem folgenden Sturz leichte Verletzungen zugezogen hat. Ein 54-jähriger Autofahrer stieg nach dem Parken unvermittelt aus und trat dabei auf einen angrenzenden Radfahrweg. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Autofahrer und einer 22-jährigen Radfahrerin, welche auf dem Radweg unterwegs war. Beide Personen kamen zu Fall, wobei sich die Bikerin Prellungen zuzog. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung versorgte die 22-Jährige, so dass diese nicht in eine Klinik gebracht werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell