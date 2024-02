Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Erzbergerstraße und Alemannenstraße ereignet hat, ist eine 62-jährige Fußgängerin von einem abbiegenden Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden. Gegen 14.20 Uhr bog eine 82-jährige Frau mit einem Peugeot 308 von der Alemannenstraße nach links auf die Erzbergerstraße in Richtung Anton-Bruckner-Straße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit der Fußgängerin, welche die Erzbergerstraße über eine Fußgängerfurt bei "Grün" überquerte. Beim folgenden Sturz zu Boden zog sich die 62-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zu und musste mit einem eintreffenden Rettungswagen in das Klinikum Singen gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell