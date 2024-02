Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Erhöhte CO-Werte bei einem Metallverarbeitungsbetrieb - zwei Personen vorsorglich in eine Klinik gebracht

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist es bei einem Metallverarbeitungsbetrieb im Dellinger Weg vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einer Anlage in der Gießerei des Betriebes zu erhöhten CO-Werten gekommen. Zwei Mitarbeitende der Firma wurden vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Gegen 04 Uhr klagten die beiden Mitarbeitenden über Übelkeit und Kopfschmerzen. Daraufhin wurde von Firmenverantwortlichen vorsorglich die Anlage abgeschaltet sowie der Arbeitsbereich gesperrt und zeitgleich die integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienstes informiert. Die Feuerwehr Spaichingen rückte daraufhin zusammen mit zwei Rettungswagen und der DRK Ortsgruppe Spaichingen mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften aus. Bei der folgenden Messung durch die Feuerwehr konnten in der bereits gelüfteten Halle keine erhöhten CO-Werte mehr festgestellt werden. Die betroffene Anlage wird vor der erneuten Inbetriebnahme überprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell