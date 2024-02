Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weilersbach) Passant wird von Bus erfasst und verletzt (27.02.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit einem Verletzten ist es am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Wilhelm-Becker-Straße gekommen. Ein 76-Jähriger war mit Arbeiten vor seinem Haus beschäftigt. Dabei strauchelte er rückwärts auf die Fahrbahn und prallte gegen die Seite eines in diesem Moment vorbeifahrenden Linienbusses. Dadurch riss es den Mann von den Beinen und er erlitt Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in eine Klinik.

