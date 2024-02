Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A81/ Lkr. Rottweil) Peugeot-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab- rund 15.000 Euro Blechschaden (27.02.2024)

Vöhringen A81 (ots)

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Sulz von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei leicht verletzt. Ein 55-jähriger Mann war mit seinem Peugeot auf der linken Fahrspur der A 81 in Richtung Stuttgart unterwegs, als er sich erschrak und daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einer Hecke auf dem Dach liegend stehen. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Peugeot, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

