POL-KN: (Tuttlingen) Unfall fordert knapp 10.000 Euro Sachschaden

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen ist es bei einem Metallverarbeitungsbetrieb im Dellinger Weg vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einer Anlage in der Gießerei des Betriebes zu erhöhten CO-Werten gekommen. Zwei Mitarbeitende der Firma wurden vorsorglich zur Untersuchung in ...

mehr