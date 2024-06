Polizei Essen

POL-E: Essen: Hochwertiger Range Rover Sport entwendet - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45134 E.-Stadtwald: In der Nacht von Sonntag auf Montag (09. - 10. Juni) klauten Unbekannte einen hochwertigen Range Rover SUV. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Besitzer stellte seinen schwarzen Range Rover Sport L1 am Sonntag gegen 17:30 Uhr in seiner Einfahrt an der Renteilichtung ab. Am nächsten Morgen gegen 08:40 Uhr stellte er dann fest, dass der Wagen entwendet wurde. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Der Luxus-SUV konnte zuletzt Montagmorgen gegen 05:20 Uhr auf der Autobahn A3 auf Höhe der Ausfahrt Hünxe geortet werden. Danach verlor sich die Spur.

Die Polizei sucht nun mit Lichtbildern des Fahrzeugs nach Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Verbleib des SUVs machen können. Diese Zeugen werden gebeten sich unter 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden./hey

