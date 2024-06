Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406014.4 Heide: Mehrere PKW-Aufbrüche im Heider Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am 13.06.2024 erhielt die Polizei von insgesamt fünf aufgebrochen Fahrzeugen im Heider Stadtgebiet Kenntnis. Alle Tatorte lagen auf unterschiedlichen Parkflächen in unmittelbarer Nähe des Heider Bahnhofs. Als Tatzeitraum kristallisiert sich nach ersten Ermittlungen der Zeitraum zwischen 09:00 Uhr morgens bis 16:00 Uhr am Nachmittag heraus. Die Polizei sucht nach Zeugen. An allen Fahrzeugen schlug der Täter die hintere Scheibe der rechten Fahrzeugseite ein und durchwühlte anschließend die Fahrzeuge. Zum etwaigen Stehlgut aus den Fahrzeugen gibt es noch keine abschließenden Erkenntnisse. Die Einsatzkräfte sicherten Spuren an den aufgebrochenen Autos und stellten Beweismittel sicher. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.600 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich an die Kripo Heide unter 0481 - 940 wenden.

Jochen Zimmermann

