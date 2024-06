Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Polizisten: Seniorin aus Hamm um vierstellige Summe betrogen

Hamm-Pelkum (ots)

Eine 83-jährige Frau aus dem Ortsteil Selmigerheide erhielt am Freitagmorgen, 21. Juni, einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Der gaukelte ihr die Geschichte vor, dass drei Einbrecher vor kurzem festgenommen worden seien und man eine handschriftliche Notiz mit der Anschrift der Rentnerin bei ihnen aufgefunden habe. Ein vierter Täter sei nicht gefasst worden.

Der falsche Polizist ließ die 83-Jährige glauben, dass bei ihr ein Einbruch bevorstehe und die Polizei ihr Geld für sie in Sicherheit bringen müsse. Einen Anruf bei der Tochter redete ihr der Betrüger geschickt aus. Die Seniorin ließ sich überreden, das Geld und ein Sparbuch einem Abholer zu übergeben.

Gegen 18.20 Uhr erschien eine männliche Person an ihrer Anschrift und gab sich als ziviler Fahnder der Polizei aus. Ihm übergab das Betrugsopfer einen vierstelligen Geldbetrag in einer Geldkassette und ein Sparbuch.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, Drei-Tage-Bart, trug ein ein kariertes Hemd mit blauem Unterziehshirt, eine graue Jeans und eine Jeansjacke.

Kurz nach der Übergabe erschien die Tochter und klärte ihre Mutter über den Betrug auf. Gemeinsam erstatteten sie Strafanzeige bei der Polizei.

Die Polizei Hamm bittet nun um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die am Freitag zwischen 18 und 19 Uhr im Bereich Wilhelm-Nabe-Straße, Möwenweg und Birkhuhnweg aufgefallen sind. Telefon: 02381 916-0 oder E-Mail: hinweise.hamm@polizei.nrw.de

Die Polizei warnt:

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über verfügbare Geldbeträge oder Wertgegenstände. Beenden Sie Telefongespräche direkt, wenn Sie sich unsicher sind. Informieren Sie im Zweifel immer die Polizei. Bleiben Sie wachsam und vertrauen Sie Fremden niemals Ihre Wertsachen an. Die echte Polizei nimmt Ihr Geld oder Ihren Schmuck niemals in Verwahrung. Reden Sie mit Familie, Freunden und Bekannten über die dreisten Maschen der Betrüger und sensibilisieren Sie insbesondere ältere Menschen.(hei)

