POL-HAM: Weißer Kombi flüchtet nach Unfall auf der Widumstraße

Hamm-Heessen (ots) - Ein Unbekannter hat am Freitag, 21. Juni, zwischen 7.05 Uhr und 7.35 Uhr einen grauen Renault an der Münsterstraße demoliert. Das Auto stand auf einem Supermarktparkplatz. Nachdem der Verursacher dieses vermutlich beim Ein- oder Ausparken am rechten Heck beschädigt hat, flüchtete er in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise zum Unfall und dem ...

