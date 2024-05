Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald

Lenzkirch: Feuerwehr verhindert Waldbrand - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 20.05.2024, gegen 08:45 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehren Lenzkirch und Saig in das Waldgebiet Ruhbühl in Lenzkirch gerufen. Durch einen dort mit Waldarbeiten beschäftigten Mann wurde an der dortigen Örtlichkeit eine Feuerstelle festgestellt, welche hohe Flammen schlug und rauchte. Personen, welche die Feuerstelle errichteten, konnten vor Ort nicht angetroffen werden. Aufgrund der Begebenheiten im Wald wird davon ausgegangen, dass es sich um eine ortskundige Täterschaft handelte. Ein schwarzer Pickup, welcher im Umfeld des Tatortes gesichtet wurde, könnte ebenfalls mit der Tat in Verbindung stehen. Wer Hinweise zu solch einem Fahrzeug oder sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen im dortigen Waldgebiet geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360 in Verbindung zu setzen.

