Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.03.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Gerissenes Reh im Leintal

Einen toten Rehbock fanden Spaziergänger am Samstag, 23.03.24 gegen 15.30 Uhr im Jagdrevier Tauberbischofsheim Tannenwald. Der Bock wurde auf einem Feld im Leintal auf Höhe eines Drückjagdstandes tot aufgefunden. Der Hinterlauf und der Spiegel wiesen Bissspuren auf. Vermutlich wurde das Tier durch einen bislang unbekannten Hund gerissen. Hundebesitzer werden in diesem Zusammenhang gebeten, ihre Hunde lediglich in ihrem Einwirkungsbereich von der Leine zu lassen. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen oder der Besitzer des wildernden Hundes, unter 09341 810 beim Fachbereich Gewerbe/Umwelt in Tauberbischofsheim melden sollen.

Grünsfeld: Außenspiegel beschädigt

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am vergangenen Wochenende den Außenspiegel eines in Grünsfeld geparkten Toyota Yaris beschädigte. Das Fahrzeug stand zwischen 17.30 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag in der "Lange Gasse", als der Täter mit Gewalt den rechten Außenspiegel beschädigte. Hierbei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Eine Zeugin konnte am Samstagabend gegen 22 Uhr eine Personengruppe und einen lauten Schlag hören. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Unfall zwischen Rettungswagen und Mercedes

Vier Personen wurden bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw am Dienstag bei Tauberbischofsheim leicht verletzt. Der 86-jährige Fahrer eines Mercedes war gegen 10.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 von Tauberbischofsheim in Richtung Gerlachsheim unterwegs. Auf Höhe des Abbiegestreifens auf die Autobahn 81 in Richtung Heilbronn näherte sich von hinten ein Rettungswagen, der mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht fuhr. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Rettungswagen auf eine Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich fuhr und dabei beschädigt wurde. Der Fahrer des Mercedes sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Auch der 36-jährige Lenker des Rettungswagens und seine beiden Mitfahrer, bei denen es sich nicht um Patienten handelte, wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge waren noch fahrbereit und musste daher nicht abgeschleppt werden.

Grünsfeld: Mehrere Beschädigungen auf Gartengrundstücken

In einer Schrebergartenanlage in Grünsfeld trieben Unbekannte am vergangenen Wochenende ihr Unwesen. Die Täter beschädigten zwischen 16 Uhr am Samstag und 16 Uhr am Montag mehrere Gartenhütten und Tore im Gartenweg. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell