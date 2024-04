Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Reifen platt gestochen

Saarwellingen (ots)

Am Nachmittag des 09.04.2024 wurden zwei Reifen eines schwarzen Seat Ibiza in der Bahnhofstraße in Saarwellingen vermutlich mit einem Messer platt gestochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:50 Uhr. Der Seat stand auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand unterhalb eines dort befindlichen Kebabladens.

Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell