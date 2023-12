POL-CLP: Meldung für den Bereich Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse Am Dienstag, 12. Dezember 2023, kam es zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr in einem Sonderpostengeschäft in der Großen Straße zum Diebstahl einer Geldbörse samt Inhalt einer 81-jährigen Frau aus Holdorf. Die Geldbörse befand sich zum Tatzeitpunkt in der Handtasche der Geschädigten. Diese hatte sie in ihrem Einkaufskorb abgelegt. ...

