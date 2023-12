Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, 12. Dezember 2023, kam es zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr in einem Sonderpostengeschäft in der Großen Straße zum Diebstahl einer Geldbörse samt Inhalt einer 81-jährigen Frau aus Holdorf. Die Geldbörse befand sich zum Tatzeitpunkt in der Handtasche der Geschädigten. Diese hatte sie in ihrem Einkaufskorb abgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: 05492 960660 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Einbruch in Gaststätte

Zwischen Dienstag, 12. Dezember 2023, 00.00 Uhr, und Mittwoch, 13. Dezember 2023, 16.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Lindenstraße ein und entwendeten mehrere Flaschen Spirituosen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel. 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, kam es gegen 09.05 Uhr auf der Lehmder Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Holdorf wollte von der Straße Am Kreuzberg nach links auf die Kreisstraße K271 abbiegen. Dabei übersah er eine von links kommende und vorfahrtberechtigte 22-jährige Fahrzeugführerin aus Damme. Diese versuchte noch auszuweichen, kommt trotz Ausweichmanöver der Dammerin zu einem Zusammenstoß. Hierdurch wurde die 22-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, kam es gegen 15.45 Uhr auf der Bundesstraße B214 zu einem Verkehrsunfall: Ein 18-Jähriger aus Friesoythe befuhr mit seinem Pkw die "Umgehungsstraße" in Fahrtrichtung Holdorf und ordnete sich an der Ampelkreuzung "Zum Hansa Center" fälschlicherweise auf die Linksabbiegerspur ein. Beim Wiedereinordnen auf die rechte Fahrbahnspur übersah er den LKW eines vorfahrtsberechtigten 43-Jährigen aus Dinklage, der die Umgehungsstraße in gleicher Richtung befuhr und während der Grünlichtphase die Ampelkreuzung passieren wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden in Höhe von insgesamt 7500 Euro. Das Fahrzeug des 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Dinklage - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, kam es um 17.15 Uhr auf der Holdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 65-jährige PKW-Fahrerin aus Dinklage befuhr die Holdorfer Straße in Fahrtrichtung Holdorf. Beim Abbiegen in den Roggenweg übersah sie einen auf dem Fahrradweg entgegenkommenden 35-jährigen Radfahrer aus Damme. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 35-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 5000 Euro.

Visbek - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, kam es um 21.00 Uhr auf der Wildeshauser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Wildeshauser Straße in Fahrtrichtung Visbek. Beim beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte eine Verkehrsleitsäule. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter Tel. 04445 950470 entgegen.

