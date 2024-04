Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung

Saarwellingen-Reisbach (ots)

Am Donnerstag, dem 11.04.2024, gegen 10:05 Uhr, kam es in Reisbach, Am Matzenberg, L 306, zu einer Gefährdung und Nötigung im Straßenverkehr. Ein schwarzer Audi mit SLS-Kreiskennzeichen befuhr die L 306 von Reisbach her kommend in Fahrtrichtung Obersalbach-Kurhof. Kurz hinter der Einmündung zur Höhenstraße, überholte der Audi ein vor ihm fahrendes Fahrzeug trotz Gegenverkehr. Um nicht mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenzustoßen scherte der Audi-Fahrer so knapp vor dem Geschädigten (Überholten) wieder ein, dass dieser auf den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Anschließend entfernte sich der Audi in Richtung Heusweiler. Der Vorfall wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern beobachtet.

Die Polizei Lebach sucht Zeugen.

