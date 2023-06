Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zweiradkontrolle

Linz am Rhein (ots)

Am Mittwochvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion in Linz eine gezielte Zweiradkontrolle an der Asbacher Straße, Höhe Friedhof durch. Insgesamt wurden 28 Fahrzeuge kontrolliert, von denen vier beanstandet werden mussten. In einem Fall stellte die Polizei fest, dass ein 65-jähriger Mann aus Morsbach mit seinem Krad unterwegs war, obwohl ihm in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis behördlich entzogen worden war. In einem anderen Fall mussten die Beamten tätig werden, weil ein 40-jähriger Fahrer aus Linz sein Motorrad technisch verändert hatte und für die Teile keine ABE vorlegen konnte. Hierdurch war die Betriebserlaubnis erloschen. In beiden Fällen leitete die Polizei Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, und untersagten die Weiterfahrt. In zwei anderen Fällen stellte die Polizei geringe Mängel an den Motorrädern fest, die lediglich mit einem Mängelbericht verfolgt wurden. Die Fahrer haben nun eine Frist, den ordnungsgemäßen Zustand ihrer Maschinen nachzuweisen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell