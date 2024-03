POL-Lebach: Trickdieb gaukelt Vollmacht vor

Saarwellingen (ots) - Im Zeitraum vom 14.03.2024 bis 19.03.2024 entsorgte ein unbekannter Täter ca. 40 bis 60 Altreifen im Bereich der Gemarkung "Am Wallenborn" in Schwarzenholz. Besagte Reifen wurden ca. 100 Meter entfernt von der Landstraße am dortigen Waldrand zurückgelassen. Sachdienliche Täterhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

