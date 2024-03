Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsrowdy in grünem Kombi gesucht

Lebach (ots)

Am Donnerstag dem 28.03.2024, gg. 11:30 h, kam es in Lebach, auf der Strecke über die B268 /Saarbrücker Straße, Kreisverkehr Dillinger Straße, Ampelanlage zur Umgehungsstraße B269, Heerestraße in Fahrtrichtung Tanneck /Schmelz zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern, teilweise trotz Gegenverkehr. Bei dem Tatfahrzeug soll es es sich um einen grünen Kombi mit einem Ast im Kühlergrill gehandelt haben. Die angebrachten Kennzeichen wurden tags zuvor entwendet. Die Polizeiinspektion Lebach hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht mögliche Zeugen und Geschädigte um Meldung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder auch per E-Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de.

