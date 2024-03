Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht, Kind auf Zebrastreifen beteiligt

Heusweiler (ots)

Am 21.03.2024, um 16:00 Uhr, überquerte ein Mädchen, 12 Jahre alt, wohnhaft in Eppelborn in Heusweiler, in der Straße "Am Bahnhof" am Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) die Fahrbahn. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr mit einem blauen Kleinwagen über den Überweg, ohne das Kind zu beachten und den Vorrang zu gewähren und fuhr diesem über den linken Fuß, so dass das Kind eine Fraktur erlitt und im Krankenhaus behandelt werden musste. Ein Zeuge, der namentlich nicht bekannt ist, habe den Pkw-Führer an der Unfallstelle lautstark angesprochen. Dieser Zeuge wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen. Der Pkw-Führer entfernte sich trotz Ansprache unerlaubt von der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell